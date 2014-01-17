Сотрудники ООО «Внуково-Карго» могут оформить кредиты в банке «Возрождение» на льготных условиях

Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Внуково-Карго», в рамках которого сотрудники предприятия смогут воспользоваться льготными условиями кредитования и оформить на специальных условиях ипотечные, авто и потребительские кредиты.



ООО «Внуково-Карго» сегодня — это современная, динамично развивающаяся компания, ориентированная на предоставление свои клиентам полного пакета услуг по обработке и хранению всех видов грузов и обеспечение международного уровня обслуживания авиакомпаний, грузоотправителей и грузополучателей. Компания осуществляет обработку грузов и почты ежедневно в круглосуточном режиме.



Справка о компании

ООО «Внуково-Карго» — новый высокотехнологичный почтово-грузовой комплекс площадью около 57 тыс. кв .м. на территории аэропорта Внуково. Производственная мощность составляет 150 тыс. тонн грузов в год.