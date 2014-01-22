Банк «Возрождение» продолжает сотрудничество с Министерством финансов Московской области

Банк «Возрождение» одержал очередную победу в электронных торгах на оказание в 2014 г. банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов для учета операций по обеспечению наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Московской области.



Банк «Возрождение» третий год подряд выступает обслуживающим банком Министерства финансов Московской области по обеспечению денежными средствами организаций-бюджетополучателей. Более сотни таких организаций, в числе которых администрации городов и поселений, детские сады, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, дома отдыха и оздоровительные комплексы, учреждения культуры и спорта, учреждения здравоохранения и др., своевременно получают денежные средства в филиалах банка, расположенных на территории Московской области. Это обеспечивает бесперебойное функционирование их хозяйственной деятельности. Кроме того, банк «Возрождение» всегда оперативно реагирует на потребности сотрудников Министерства, предоставляя полный и качественный комплекс банковских продуктов по розничному направлению.