Банк «Возрождение» подвел итоги работы в Калининграде за 2013 год

Калининградский филиал банка «Возрождение» подвел итоги работы в 2013 году. Портфель кредитования корпоративного бизнеса по итогам 2013 года вырос на 20,6% и составил 3,5 млрд рублей, в то время как на конец 2012 года задолженность составляла 2,9 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса в 2013 году было предоставлено финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей, что составляет 46% от всех выданных заемных средств.



«Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы банка. Так, в июне 2013 года наш филиал подписал соглашение с Государственным автономным учреждением Калининградской области „Фонд поддержки предпринимательства“ о реализации совместной программы кредитования малого и среднего бизнеса» — отмечает управляющий Калининградским филиалом Тамара Коноплина.



Банк «Возрождение» в Калининграде предоставляет предприятиям полный спектр банковских услуг: широкую линейку кредитных продуктов и услуг для финансирования бизнеса, инструменты для управления средствами, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и эквайринг, банковские карты таможенной платежной системы «РАУНД». Банк также активно финансирует внешнеторговые операции клиентов и реализует услуги по перевозке ценностей с использованием собственной службы инкассации.



В течение года Калининградский филиал банка «Возрождение» активно сотрудничал с органами муниципальной власти Калининградской области, предоставляя им комплекс банковских услуг, а также принимал участие в открытых финансовых аукционах по кредитованию бюджетных организаций и администраций. Так, банк «Возрождение» выиграл аукцион по предоставлению кредитных средств бюджету городского округа «Город Калининград». В рамках заключенного муниципального контракта лимит задолженности по кредитной линии составил 400 млн рублей.



Портфель розничных кредитов в Калининградском филиале банка «Возрождение» на конец 2013 года сформирован в размере 97,5 млн рублей, что на 26,6% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года.



Важнейшим направлением развития бизнеса банка на основе банковских карт по-прежнему остаются зарплатные проекты, на долю которых приходится 95% дебетовых карт. По состоянию на 01.01.2014г. количество эмитированных Калининградским филиалом карт превышает 15 тыс. штук. Всего за 2013 год филиал выпустил новым клиентам более 5,4 тыс. банковских карт. Остатки денежных средств на спецкартсчетах за 12 месяцев 2013 года составили 150 млн руб.



«Мы привлекаем клиентов высоким качеством обслуживания и активно работаем над созданием интересных предложений по продуктам. С 1 июня 2013 года в филиале стартовала компания лояльности под названием «Программа скидок для держателей карт банка „Возрождение“, благодаря которой клиенты получают скидку у партнеров банка при оплате товаров или услуг картой банка. Активно развиваются услуги по дистанционному банковскому обслуживанию» — добавляет Тамара Коноплина.



Банк обслуживает свыше 280 торгово-сервисных предприятий с возможностью оплаты банковскими картами. Эквайринг традиционно является одним из самых динамично развивающихся направлений в Калининградском филиале. В 2013 году совершено более 729 тыс. операций, а оборот по эквайрингу достиг 1 284 млн руб., что превышает показатель 2012 года более чем на 30%. На сегодняшний день филиал обслуживает 345 терминальных устройств. В основном, POS-терминалы установлены в магазинах, сетях супермаркетов, стоматологических клиниках, гостиницах. Торгово-сервисные точки POS-терминальной сети банка «Возрождение» функционируют не только в Калининграде, но и в других городах области: Черняховске, Светлом, а также в поселке Янтарный.