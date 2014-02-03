«Удачный момент» от банка «Возрождение» продлен до конца марта

Банк «Возрождение» продлил прием вклада «Удачный момент» до 31 марта 2014 года включительно в связи с высокой популярностью у клиентов. Напомним: депозит принимается на срок 700 дней под 9,5% годовых в рублях с возможностью частичного снятия и пополнения.



Вклад предусматривает ежемесячную выплату процентов. При капитализации, то есть присоединении процентов к вкладу, эффективная доходность может составить 10,38% годовых. Проценты по вкладу могут капитализироваться либо перечисляться на счет банковской карты или другой счет, открытый в банке.



Пополнение вклада возможно круглосуточно через банкоматы банка, Интернет и мобильный телефон — для этого вкладчикам предоставляется бесплатная дебетовая банковская карта. Минимальная сумма довложения наличными — 1000 рублей, сумма безналичных поступлений не ограничивается. Так же возможно пополнение вклада путем безналичного зачисления на счет вклада заработной платы, пенсий и других выплат.



Вклад привлекателен и с точки зрения сохранения доходности при досрочном расторжении договора: проценты начисляются из расчета половины первоначальной ставки, что составит 4,75% годовых в рублях.



С более подробными условиями вклада можно ознакомиться на сайте банка.