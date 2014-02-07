Банк «Возрождение» примет участие в ежегодной выставке-семинаре «Жилищный проект» в Санкт-Петербурге

8-9 февраля 2014 г. в Ледовом дворце (пр. Пятилеток, д.1) в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая выставка-семинар для населения «Жилищный проект». Организаторами выставки выступают Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга и издание «Бюллетень недвижимости».



Санкт-Петербургский филиал банка «Возрождение» примет участие в выставке и представит посетителям действующую линейку ипотечных программ.



Специалисты по ипотечному кредитованию проведут консультации по финансовым и юридическим вопросам, связанным с приобретением жилья, помогут определиться, что выбрать — квартиру в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также проведут экспресс-анализ и индивидуальные расчеты наиболее выгодных условий кредитования в банке «Возрождение».



Эксперты по кредитованию юридических лиц проконсультируют о возможностях приобретения коммерческой недвижимости.