В 2013 году банк «Возрождение» вдвое увеличил количество эмитированных банковских карт в Барнауле

Банк «Возрождение» в 2013 году продолжил развивать сотрудничество с корпоративными и частными клиентами, демонстрируя положительную динамику по основным операционным показателям.



За прошедший год Барнаульский филиал банка «Возрождение» эмитировал около 6,5 тыс. банковских карт, что вдвое больше, чем в 2012 году. Дебетовые карты составляют порядка 94% от общего количества карт, выпущенных Барнаульским филиалом в отчетном периоде. За год Барнаульским филиалом заключено более 100 договоров на реализацию зарплатных проектов, в настоящее время филиал обслуживает 11 банкоматов.



По состоянию на 1 января 2014 г. объем кредитного портфеля Барнаульского филиала достиг 3,5 млрд руб., из них 91,5% приходится на ссуды корпоративным клиентам, 8,5% — на кредиты физическим лицам.



Кредитный портфель юридических лиц на 1 января 2014 года превысил 3 млрд руб. Объем кредитов, выданных за 2013 год Барнаульским филиалом юридическим лицам, составил 2,6 млрд руб. За отчетный период юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям открыто 248 расчетных счета.



Депозитный портфель физических лиц банка «Возрождение» в Барнауле на 1 января 2014 года составил 108 млн рублей.