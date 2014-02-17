Льготы по кредитам банка «Возрождение» сотрудникам ГК «Панавто»

Соглашение о сотрудничестве заключено между банком «Возрождение» и ГК «Панавто». Теперь сотрудники группы компаний смогут оформить на специальных условиях кредиты банка «Возрождение», включая ипотечные, авто и потребительские кредиты. Банк также предлагает кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады и счета и прочее. Также, при оформлении кредита, сотрудникам ГК «Панавто» бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



ГК «Панавто» — один из лидеров российского рынка автомобилей, мотоциклов, моторных катеров и яхт. В 1996 г. компания одна из первых на российском рынке получила статус официально дилера автомобилей «Мерседес-Бенц» и за время своего существования выросла более чем в 10 раз. С 1994 г. ГК «Панавто» поставляет на российский рынок мототехнику Yamaha. Сегодня структура сбыта компании — это более чем 20 салонов продаж в крупных городах РФ.