Банк «Возрождение» скорректировал ставки по вкладам в иностранной валюте

Банк «Возрождение» снизил ставки по вкладам в долларах США и евро. Теперь максимальная номинальная ставка банка составляет 3,2% годовых по вкладу «Возрождение-Доходный» сроком на 2 года.



Банк «Возрождение» предлагает клиентам три вида вкладов в иностранной валюте. Вклад «Возрождение-Доходный» позволяет наиболее эффективно сохранять и накапливать средства, поскольку дает вкладчику максимальную доходность в сочетании с возможностью приходных операции. Ставка в долларах США и евро по данному вкладу составляет от 0,5% годовых на срок 3 месяца до 3,2% годовых на 2 года.



По вкладу с возможностью пополнений и частичных снятий «Возрождение-Комфортный» ставка в долларах США и евро составляет от 0,5% годовых на срок 6 месяцев до 2,7% годовых на 3 года (за полный срок).



Кроме того, вкладчик может распределить свои накопления по разным валютам в рамках вкладов «Возрождение-Мультивалютный» или «Возрождение-Мультивалютный VIP». Срок вклада — от 6 до 18 месяцев, годовая ставка — от 0,5 до 2,5%. Первоначальный взнос и дальнейшее пополнение могут производиться как в одной, так и в нескольких валютах.



С более подробными условиями вкладов банка «Возрождение» можно ознакомиться на сайте банка.