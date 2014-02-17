Льготные условия по кредитам для сотрудников «РЭТЗ «Энергия» от банка «Возрождение»

«Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Раменский электротехнический завод «Энергия», в рамках которого сотрудники предприятия смогут воспользоваться льготными условиями кредитования и оформить на специальных условиях ипотечные, авто и потребительские кредиты. Банк также предлагает кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады и счета и прочее. Также, при оформлении кредита, сотрудникам «РЭТЗ «Энергия» бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



ЗАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» — предприятие с 90-летним опытом производства электротехнического оборудования, с широкими производственными возможностями, собственной научно-технической конструкторской базой является одним из ведущих в отрасли. За последние годы ОАО «РЭТЗ «Энергия» провело крупномасштабную модернизацию производства, что позволило расширить номенклатурный спектр выпускаемого оборудования.



«Наша компания высоко ценит вклад в общее дело каждого сотрудника и стремится всячески способствовать росту его возможностей. И сегодня мы рады предложить нашим работникам высоко востребованные банковские услуги проверенного и надежного партнера, и к тому же — на специальных условиях», — отметил генеральный директор ЗАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» Акоп Акопян.