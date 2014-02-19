Льготные кредиты сотрудникам ОАО «Ногинский хлебокомбинат» от банка «Возрождение»

Соглашение о сотрудничестве заключено между банком «Возрождение и ОАО «Ногинский хлебокомбинат». Теперь сотрудники комбината смогут оформить на специальных условиях кредиты банка «Возрождение», включая ипотечные, авто и потребительские кредиты. Банк также предлагает кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады и счета и прочее. Также при оформлении кредита, сотрудникам хлебокомбината бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



ОАО «Ногинский хлебокомбинат» — одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Московского региона, входит в тройку ведущих производителей хлебобулочной продукции. На предприятии трудится более 500 сотрудников.