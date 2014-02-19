Дмитрий Орлов получил награду “Best Banking Chairman of the Board, Russia 2014”

Председатель Совета Директоров банка «Возрождение» Дмитрий Львович Орлов получил награду «Best Banking Chairman of the Board, Russia 2014» портала Global Banking & Finance review.



«Победа в номинации подтвердила, что мы взяли верный курс на усиление роли Совета Директоров в рамках развития корпоративного управления в банке, — отметил Дмитрий Львович. — В последние годы Россия все больше стремится к мировым стандартам, и в банке „Возрождение“ мы всегда старались работать на опережение, твердо веря, что правильно выстроенная система корпоративного управления — основа успешной бизнес-модели и одно из наших конкурентных преимуществ».



Благодаря расширенным за последние два года полномочиям, Совет Директоров банка «Возрождение» принимает все более активное участие в разработке и контроле реализации стратегии развития банка в рамках его операционной деятельности. Особое внимание уделяется совершенствованию процессов принятия решений органами управления, повышению уровня информационной прозрачности, дальнейшему развитию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также усилению контроля за соблюдением требований федеральных законов, регулирующих процедуры противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.



Для успешного решения поставленных задач Совет Директоров утвердил ряд документов, регламентирующих процедуры управления банковскими рисками и представления исполнительными органами отчетности Совету Директоров. Были усовершенствованы процедуры доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности, а также внесены изменения в информационную политику банка в целях наиболее полного раскрытия информации, способной затронуть интересы акционеров и инвесторов банка и оказать влияние на принятие ими взвешенных решений.



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