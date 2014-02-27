Волгодонский филиал банка «Возрождение» подвел итоги работы за 2013 год

По состоянию на 1 января 2014 г. банк «Возрождение» в Волгодонске привлек средства частных и корпоративных клиентов на сумму 2,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц превысил 2,1 млрд рублей, 79,8% из них размещены на срочных депозитах, а 20,2% представляют собой остатки на банковских картах. Наибольшей популярностью у клиентов Волгодонского филиала банка пользовались рублевые депозиты, при этом значительное число вкладчиков отдали предпочтение сезонным вкладам.



Бизнес на основе банковских карт продолжает оставаться одним из приоритетных направлений для банка «Возрождение» в Волгодонске. С начала 2013 года филиал выпустил около 8 тыс. банковских карт для новых клиентов, в результате общее количество карт по состоянию на 01 января 2014 г. достигло 38 тыс. Зачисления на дебетовые спецкартсчета за 12 месяцев 2013 года составили 4,2 млрд рублей.



За отчетный период банк «Возрождение» заключил с компаниями региона 30 договоров на реализацию зарплатных проектов, общее число которых сегодня в филиале составляет 310. Отдавая предпочтение банку «Возрождение» как партнеру по зарплатному проекту, предприятия Волгодонска руководствуются сложившейся в регионе репутацией банка, привлекательными условиями и наличием большого количества банкоматов (24 устройства работают в Волгодонске, Цимлянске и Семикаракорске).



Волгодонский филиал активно развивает эквайринг: В 2013 году сумма платежей, проведенных через POS-терминалы, превысила 438 млн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Волгодонский филиал сотрудничает с 48 предприятиями, на территории которых установлено 169 POS-терминальных устройств (по состоянию на 01 января 2014 г.). Основным партнером филиала по развитию эквайринга является торговая сеть «Артемида-Дон», магазины которой оборудованы 85 POS-терминалами банка «Возрождение».



Объем кредитного портфеля банка «Возрождение» в Волгодонске на начало года составил 1705,3 млн рублей, при этом 79,9% пришлось на кредиты корпоративным клиентам. Кредиты МСП представляют собой 30,7% корпоративного кредитного портфеля филиала. Кредиты юридическим лицам хорошо дифференцированы по отраслям: на торговлю приходится 45,7 %, на промышленность — 14,3%, на строительство — 12,7%. Среди заемщиков банка также есть предприятия сельского хозяйства, транспортные компании, предприятия переработки и иные организации.



Розничный кредитный портфель Волгодонского филиала банка «Возрождение» с начала 2013 года увеличился на 20% (51,4 млн руб.) и на 1 января 2014 г. достиг почти 307 млн рублей. Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стало потребительское кредитование. Объем выданных потребительских кредитов составил почти 53 млн руб., что на 40 млн руб. больше, чем в 2012 году. По итогам года на потребительские кредиты приходится 79,1% (269,5 млн руб.) розничного кредитного портфеля. Оставшаяся часть примерно в равных долях сформирована за счет ипотеки — 11 % (37,5 млн руб.) и кредитных карт — 9,9% (34 млн руб.).