Льготные кредиты сотрудникам ОАО «Ступинская металлургическая компания» от банка «Возрождение»

Соглашение о сотрудничестве заключено между банком «Возрождение и ОАО «Ступинская металлургическая компания». Теперь сотрудники компании смогут оформить на специальных условиях кредиты банка «Возрождение», включая ипотечные, авто и потребительские кредиты.



Банк также предлагает кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады и счета и прочее. Также при оформлении кредита сотрудникам ОАО «Ступинская металлургическая компания» бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



ОАО «Ступинская металлургическая компания» — один из первенцев авиационной металлургии, образован в 1940 г. В настоящее время это многопрофильное предприятие, располагающее большим научно-техническим потенциалом, мощной производственной базой и более полувековым опытом работы.