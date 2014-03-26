Банк «Возрождение» аккредитовал новый объект от застройщика «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» в г. Рязань

Банк «Возрождение» аккредитовал новый объект от застройщика ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» — многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Рыбновская, дом 6.



Покупатели жилья могут приобрести квартиру в ЖК «Юный» (3-я очередь строительства) по программе «Квартира-Новостройка 2014» при минимальном размере первоначального взноса от 10% от стоимости жилья, с фиксированной процентной ставкой на весь срок кредитования от 13 %, с максимальным сроком кредита — до 30 лет.



Жилой комплекс представляет собой 10-ти этажный дом, с кладовыми, расположенный в микрорайоне Канищево, в непосредственной близости от ГБУ РО «Областной клинический Перинатальный Центр». К продаже предложены одно- и двухкомнатные квартиры проектной площадью от 24,65 до 58,94 кв. м.



Многолетний опыт и высокое качество строительства объектов «Северной компании» в сочетании с условиями программ кредитования банка «Возрождение» — залог надежного приобретения квартиры на первичном рынке.



Официальный сайт застройщика — www.sk62.ru