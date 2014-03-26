Кредиты банка «Возрождение» на спецусловиях — сотрудникам ООО «Жуковский хлеб»

«Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Жуковский хлеб», в рамках которого сотрудники предприятия смогут воспользоваться льготными условиями кредитования и оформить на специальных условиях ипотечные, авто и потребительские кредиты.



ООО «Жуковский хлеб» — одно из крупнейших динамично развивающихся хлебопекарных предприятий Подмосковья. Основан хлебокомбинат в 1951 году, сегодня вырабатывает до 90 наименований продукции. Общая мощность предприятия составляет 75 тонн.



Банк «Возрождение» также предлагает сотрудникам ООО «Жуковский хлеб» кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады, счета и прочее. Также, при оформлении кредита, сотрудникам ООО «Жуковский хлеб» бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.