Банк «Возрождение» опубликовал данные заверенной аудитором отчетности по РСБУ за 2013 год

Банк «Возрождение» опубликовал заверенную аудитором отчетность по РСБУ за 2013 год.



По состоянию на 1 января 2014 года активы банка составили 206,4 млрд. рублей, что соответствует значению на аналогичную дату прошлого года. Наметившийся в первом полугодии рост валюты баланса (4,4%) во втором полугодии на фоне негативной динамики развития экономических процессов в стране сменился сокращением, приведшим к возврату показателя на уровень начала года. При этом кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 10,4% до 173,5 млрд рублей за счет расширения кредитования корпоративных клиентов до 130,4 млрд рублей (+4,9% за год) и увеличения розничного кредитования до 43 млрд рублей (+31,3% за год, включая объем секьюритизированных ипотечных кредитов).



Средства клиентов незначительно (2,1%) снизились в годовом соотношении до 165,5 млрд рублей по состоянию на 1 января 2014 года по сравнению с 169,2 млрд рублей на аналогичную дату прошлого года, в первую очередь в связи со снижением остатков на текущих счетах юридических лиц. При этом основной источник фондирования — средства физических лиц — выросли за год на 4% до 104,6 млрд рублей, несмотря на некоторое сокращение, произошедшее в 4-м квартале.



Капитал банка с начала года увеличился на 8% за счет капитализации текущей прибыли и достиг 21,8 млрд рублей. Коэффициент достаточности собственных средств, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России (коэффициент Н1), составил 11,6% по состоянию на 1 января 2014 года, что превышает минимально допустимые значения.



В 2013 году Банк «Возрождение» получил чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей, что на 0,7 млрд рублей (или 33%) меньше, чем годом ранее, Основная причина снижения чистой прибыли связана с ростом резервов, создаваемых на фоне замедления роста экономики России для покрытия возросших рисков по кредитному портфелю. В течение отчетного периода банком направлено в резервы под потери по активам 3,8 млрд рублей, при этом общий объем резервов на конец 2013 года достиг 19,4 млрд рублей.



В 4-м квартале наблюдался рост чистой прибыли к предыдущему кварталу на 85,6%, в результате которого она составила 653 млн рублей. Чистые процентные доходы увеличились за год на 3,4%, достигнув 9,6 млрд рублей. В течение года банк последовательно реализовывал стратегию сохранения комиссионного дохода в условиях усиления конкуренции на рынке платных банковских услуг, вследствие чего удалось минимизировать сокращение чистого комиссионного дохода до 2%.



Обращаем внимание, что Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2013 год будет опубликована 26 марта 2014 года.