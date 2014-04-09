1 апреля 2014 года
Банк «Возрождение» запустил вклад «Актуальный». Депозит принимается на срок 550 дней под 9,75% годовых в рублях с возможностью пополнения и частичного снятия до суммы неснижаемого остатка в 450 тыс. рублей. Период приема вклада ограничен 31 мая 2014 года.
Вклад «Актуальный» предусматривает ежемесячную выплату процентов. При капитализации, то есть присоединении процентов к вкладу, эффективная доходность возрастает. Проценты по вкладу могут капитализироваться либо перечисляться на счет банковской карты или другой счет, открытый в банке.
Пополнение вклада возможно круглосуточно через банкоматы банка (в «Личном кабинете»), Интернет и мобильный телефон — для этого вкладчикам предоставляется бесплатная дебетовая банковская карта. Минимальная сумма довложения наличными в офисе — 1000 рублей, на устройствах дистанционного обслуживания, а также безналичные поступления не ограничены. Также возможно пополнение вклада путем безналичного зачисления на счет вклада заработной платы, пенсий и других выплат.
Вклад привлекателен и с точки зрения сохранения доходности при досрочном расторжении договора: проценты начисляются из расчета половины ставки вклада. По вновь внесенным и снятым суммам начисляется процентный доход по ставке вклада. Минимальная сумма вклада составляет 500 тыс. рублей.
С более подробными условиями вклада можно ознакомиться на сайте банка http://www.vbank.ru
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