Банк «Возрождение» провел семинар по повышению финансовой грамотности населения

30 марта Петрозаводский филиал банка «Возрождение» совместно с Cоветом ветеранов города провел семинар по повышению финансовой грамотности пенсионеров.



Сотрудники банка «Возрождение» рассказали собравшимся о том, что такое банковские карты и как ими пользоваться, что такое платежные системы и какие между ними существуют различия, что такое вклад и как сделать верный его выбор. Также слушатели получили ответы на вопросы, что такое капитализация процентов, пролонгация договора, ставка «До востребования» и много другое. Также в ходе семинара специалисты управления розничных операций рассказали о разнообразии вкладов банка «Возрождение».



По окончании семинара участники заполнили анкеты обратной связи, где они оценили проведенный семинар по пятибалльной шкале, а также поделились мнением о том, был ли понятен предоставленный материал, насколько интересно было принимать в участие в семинаре и будут ли они в дальнейшем посещать подобные мероприятия.



«Несмотря на то, что сегодня большая часть населения пользуется банковскими продуктами, повышать финансовую грамотность населения по-прежнему необходимо. Особенно в этом нуждаются люди пенсионного возраста, которым сложнее самостоятельно освоить банковские технологии. Мы намерены и дальше проводить подобные семинары в Петрозаводске», — прокомментировала Управляющий Петрозаводским филиалом Окунева Наталья Анатольевна.