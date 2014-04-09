Банк «Возрождение» провел День финансовой грамотности в лицее «Ступени»

Банк «Возрождение» организовал в лицее «Ступени» День финансовой грамотности. Ученики 5 −11 классов смогли получить интересующую информацию о банковских продуктах и услугах, а также заработать призы. Самые активные и любознательные лицеисты за правильные ответы на непростые вопросы получили престижные призы — олимпийские сторублевки, олимпийские 25-рублевые и юбилейные памятные монеты. Основная тема занятий была посвящена использованию пластиковых карт, способах расчетов с помощью удаленных каналов доступа, возможностях интернет-банкинга.



Сотрудники банка рассказали ученикам, как с помощью банковской карты заплатить за сотовую связь, оплатить покупку в Интернете, открыть вклад, сделать перевод. Также небольшие презентации были посвящены популярным банковским продуктам и услугам: кредитам, вкладам, интернет-банкингу. Викторина на банковскую тематику вызвала живой интерес у лицеистов, каждый хотел блеснуть своими познаниями в финансовой сфере и заработать приз.



«Часть старшеклассников лицея уже имеют собственные банковские карты, и, естественно, информация о том, где и как их можно использовать, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы обезопасить свои счета, была для них очень полезна», — прокомментировала заместитель директора МОУ лицей «Ступени» Наталья Тюрина.



«Для нас особенно актуально было познакомить ребят с новыми банковскими продуктами и услугами, интернет-технологиями, которые позволяют управлять своими счетами, не посещая офис банка. Ведь пластиковая карта вкупе с мобильным приложением в сотовом телефоне или интернет-банкингом освобождает владельца от посещения офисов банка, предлагая проведение неограниченного количества расчетов, платежей. Именно поэтому наши специалисты более подробно остановились на темах безопасности расчетов в сети Интернет, использования мобильного приложения, операций самообслуживания на банкоматах», — подытожил управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб Клименко.



В Дне финансовой грамотности приняли участие более 250 учеников. Специалисты банка отметили, что школьники лицея имеют представление о банковских услугах, поэтому презентации о новых технологиях и возможностях удаленных каналов обслуживания вызвали неподдельный интерес.



Справка о лицее

Лицей «Ступени» — одно из ведущих муниципальных некоммерческих общеобразовательных учреждений г. Хабаровска с углубленным изучением отдельных предметов — биологии, химии, физики, математики. Был открыт в 1992 году. С 2009 года имеет статус межшкольного ресурсного центра по информатизации, с 2012 года является краевой стажировочной площадкой. 65% преподавательского состава — педагоги высшей квалификационной категории, 35% — первой квалификационной категории. 6 педагогов победители приоритетного национального проекта «Образование».