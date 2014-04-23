Председатель правления банка «Возрождение» Александр Долгополов принял участие в деловой встрече с вице-губернатором правительства Московской области

17 апреля состоялась деловая встреча с участием вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и членов правительства Московской области, в которой также приняли участие президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и руководители крупнейших кредитных организаций Московского региона. Мероприятие прошло в формате диалога с представителями банковского сообщества, в рамках которого руководители банков высказали предложения, направленные на расширение кредитования и инвестиций в экономику региона.



С презентацией «Приоритетные направления развития МО: опыт участия коммерческого банка и предложения» на встрече выступил председатель правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. В своем выступлении председатель правления банка «Возрождение» высказал предложения, в частности, по оптимизации инфраструктуры поддержки МСП в Подмосковье с целью эффективной реализации комплексной Программы поддержки развития субъектов МСП МО. Также в презентации нашли отражение вопросы, связанные с особенностями кредитования государственных предприятий дорожно-строительной отрасли, пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Александр Долгополов отметил, что более половины бизнеса банка исторически приходится на Подмосковье. «Мы намерены и впредь поддерживать значительные объемы бизнеса в Московской области, способствуя усилению экономического потенциала родного региона, поскольку именно в решении этой задачи банк „Возрождение“ видит свою миссию», — подчеркнул Александр Долгополов.