Фестиваль Музыкального Искусства в Пушкино прошел при поддержке Банка «Возрождение»

При поддержке Пушкинского филиала Банка «Возрождение» состоялся VII городской Фестиваль Музыкального Искусства в Пушкино.

Пушкинский музыкальный фестиваль – одно из самых ярких культурных событий города, и одно из самых масштабных и значительных в Подмосковье. Фестиваль проводится с 2008 года при поддержке администрации города Пушкино и благотворительной помощи меценатов в целях развития и процветания Российской культуры.

В рамках фестиваля с 11 февраля 2014г. состоялось 12 концертов, в которых приняли участие профессиональные музыканты и коллективы. Среди них: заслуженные артисты России, солисты Московской Государственной Академической филармонии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. На торжественной церемонии открытия выступил художественный руководитель и главный дирижер Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета, профессор, действительный член Союза журналистов России Борис Тараканов.

Главная цель Пушкинского Музыкального Фестиваля - сделать классическую музыку доступной для жителей Подмосковья, в том числе молодежи, — так родилась идея этого события, в рамках которого состоялась очередная встреча жителей города Пушкино с прекрасным миром музыки.

Администрация города Пушкино выразила благодарность управляющему Пушкинским филиалом Банка «Возрождение» Микляевой Татьяне Васильевне за оказанную поддержку при проведении фестиваля.