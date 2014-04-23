Алексей
("Возрождение")
23.04.2014 16:50
Фестиваль Музыкального Искусства в Пушкино прошел при поддержке Банка «Возрождение»
При поддержке Пушкинского филиала Банка «Возрождение» состоялся VII городской Фестиваль Музыкального Искусства в Пушкино.
Пушкинский музыкальный фестиваль – одно из самых ярких культурных событий города, и одно из самых масштабных и значительных в Подмосковье. Фестиваль проводится с 2008 года при поддержке администрации города Пушкино и благотворительной помощи меценатов в целях развития и процветания Российской культуры.
В рамках фестиваля с 11 февраля 2014г. состоялось 12 концертов, в которых приняли участие профессиональные музыканты и коллективы. Среди них: заслуженные артисты России, солисты Московской Государственной Академической филармонии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. На торжественной церемонии открытия выступил художественный руководитель и главный дирижер Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета, профессор, действительный член Союза журналистов России Борис Тараканов.
Главная цель Пушкинского Музыкального Фестиваля - сделать классическую музыку доступной для жителей Подмосковья, в том числе молодежи, — так родилась идея этого события, в рамках которого состоялась очередная встреча жителей города Пушкино с прекрасным миром музыки.
Администрация города Пушкино выразила благодарность управляющему Пушкинским филиалом Банка «Возрождение» Микляевой Татьяне Васильевне за оказанную поддержку при проведении фестиваля.
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