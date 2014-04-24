Проект «Космос на ладони» банка «Возрождение» приезжает в Серпухов!

Уже в эти выходные, 25 — 27 апреля, на площади Владимира Храброго в Серпухове будет работать передвижной планетарий. Приходите с детьми, друзьями, родными и убедитесь, что космос ближе, чем кажется! Вход бесплатный, билеты можно получить в Серпуховском филиале банка «Возрождение» по адресу: ул. Горького, д. 3б. Зачем тратить целый день на поездку в Московский планетарий, если можно посетить трансляцию образовательного космического кино у себя в городе?

С пятницы по воскресенье в рамках проекта «Космос на ладони» банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей. В первый день работы планетария будут организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Более подробно о проекте «Космос на ладони»: www.planetaroom.ru.