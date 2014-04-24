Объем вкладов банка «Возрождение» в Волгограде составил 3 млрд рублей

Портфель розничных депозитов Волгоградского филиала банка «Возрождение» составил 3 млрд рублей по состоянию на 15 апреля 2014 года . Рост портфеля составил 11,47% по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года.



«Популярность долгосрочных вкладов банка, которая позволила превысить уровень в 3 миллиарда рублей по общему объему депозитов физических лиц, говорит о высоком доверии к банку, признании качества нашей работы и подтверждает то, что банк „Возрождение“ соответствует актуальным требованиям и ожиданиям клиентов, а это для нас самое важное», — прокомментировала управляющий Волгоградским филиалом банка Софья Жилина.



Банк «Возрождение» традиционно входит в ТОП-30 крупнейших российских банков по объему привлеченных средств частных клиентов. С 2004 года банк включен в систему страхования вкладов. В своей стратегии банк уделяет большое внимание сбалансированному развитию активов и источников их фондирования. В настоящее время около 56% его пассивов представлено средствами частных лиц. На сегодняшний день вклады сроком на 1,5, 2 и 3 года в Волгоградском филиале составляют более 90,3% всего объема депозитов.



«На протяжении своей двадцатитрехлетней истории банк всегда уделял особое внимание управлению рисками, оставаясь надежным партнером для своих клиентов и обеспечивая защиту средств частных вкладчиков. По состоянию на 15 апреля 2014 года, объем срочных вкладов, средств СКС и вклада „Моментальный“ в Волгоградском филиале составил 4,3 млрд рублей», — отметила Софья Жилина.



Широкая линейка депозитных продуктов банка соответствует всем потребностям розничных клиентов, предусматривая максимально удобные условия размещения средств. Среди продуктов представлены вклады в рублях, долларах США и евро с плавающей или фиксированной ставкой, капитализацией процентов и автоматическим продлением договора вклада на новый срок. Наиболее популярны депозит банка «Комфортный» и «Комфортный» для пенсионеров" (с возможностью пополнения и частичного снятия вклада, ежемесячной выплатой процентов), а также вклад «Актуальный», который принимается на срок 550 дней под 9,75% годовых в рублях с возможностью пополнения и частичного снятия до суммы неснижаемого остатка в 450 тыс. рублей. Период приема вклада ограничен 31 мая 2014 года.



На сегодняшний день у клиентов существует возможность открыть вклады с более высокой процентной ставкой без посещения офиса банка — посредством услуги «Vbank с тобой» через Интернет и с помощью мобильного телефона, или на банкомате.



Пополнение вкладов также возможно круглосуточно через Интернет, мобильный телефон и в «Личном кабинете» на банкоматах, — для этого вкладчикам предоставляется бесплатная дебетовая банковская карта при открытии вклада. Минимальная сумма довложения наличными в офисе — 1 000 рублей/50 долларов США/50 евро, размер безналичных поступлений (в том числе, путем зачисления на счет заработной платы, пенсии и других выплат) и довложений на устройствах дистанционного обслуживания не ограничен.