Проект «Космос на ладони» банка «Возрождение» приезжает в Подмосковье

Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



«Я очень рада, что в Московской области реализуется связанная с образованием будущих поколений инициатива. Проект значительно расширит границы внеклассных мероприятий образовательных учреждений и совместного досуга семей Подмосковья и будет способствовать привлечению учащихся к изучению достижений отечественной космонавтики и астрономии. Ведь Россия — первая в мире держава, покорившая космическое пространство», — сообщила Марина Захарова, Министр образования Правительства Московской области.



Специально для данного проекта был произведен бескаркасный купол высотой 8,5 метров, площадь сферического экрана — свыше 300 квадратных метров!



В течение года в передвижном планетарии в городах Московской области с пятницы по воскресенье банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. В первый день работы планетария будут организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города. В общей сложности посетить планетарий смогут около 20 000 жителей Подмосковья.



«В Подмосковье, ключевом для банка „Возрождение“ регионе, мы обслуживаем более миллиона клиентов. Мы стремимся к долгосрочным, доверительным отношениям с ними, и понимаем, что будущее этих отношений — это наши дети и дети наших клиентов. Поэтому проект „Мобильный планетарий — Космос на ладони“ — это возможность им приобщиться к новым знаниям, получить эту возможность, там, где они живут, в наших подмосковных городах», — говорит Марк Нахманович, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



Первый этап проекта пройдет в следующих городах:



Воскресенск (15-18 мая),

Чехов (22-25 мая),

Электросталь (29 мая-1 июня),

Дмитров (5-8 июня).

Стартует проект в Серпухове с 24 — 27 апреля на площади Владимира Храброго. Вход бесплатный, билеты можно получить в Серпуховском филиале банка «Возрождение» по адресу: ул. Горького, д. 3б.



Подробнее о проекте «Космос на ладони»: www.planetaroom.ru.