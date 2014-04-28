Состоялось заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

Банк «Возрождение» (ОАО) сообщает о состоявшемся очередном заседании Совета Директоров.



Большинство вопросов повестки дня состоявшегося заседания было посвящено подготовке и организации проведения годового Общего собрания акционеров Банка, при этом ряд вопросов был предварительно рассмотрен в рамках заседаний Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.



По итогам заседания Совет Директоров:



—принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 27 июня 2014 года;

—определил конец операционного дня 12 мая 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

—утвердил:

—повестку дня годового Общего собрания акционеров;

—форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению;

—определил список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, основанный на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям, в связи с отсутствием предложений от акционеров Банка;

—рассмотрел предложение Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора Банка «Возрождение» (ОАО);

—рекомендовал Общему собранию акционеров Банка:

—принять решение о выплате дивидендов за 2013 год по обыкновенным бездокументарным именным акциям банка «Возрождение» (ОАО) номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости, что составит 0,5 рублей на одну акцию, а по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости, что составит 2 рубля на одну акцию;

—принять решение по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета Директоров по итогам 2013 года, исходя из рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, основанных на Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО): Председателю Совета Директоров выплатить 3 миллиона рублей, независимым директорам-руководителям Комитетов Совета Директоров — 1,5 миллиона рублей каждому, остальным членам Совета Директоров — 600 тысяч рублей каждому, исполнительным директорам вознаграждение не выплачивать.

В связи с вступлением в силу изменений в законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Советом Директоров одобрен и вынесен на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ОАО).



В соответствии с требованиями, предъявляемыми в целях поддержания акций Банка в Котировальном списке «А» фондовой биржи ЗАО ФБ ММВБ, Комитет по аудиту Банка «Возрождение» (ОАО) ежегодно проводит анализ результатов аудиторской проверки Банка и осуществляет оценку заключений Аудитора Банка по Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, и Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Совет Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) в своем решении согласился с оценкой заключения Аудитора, что проведенные процедуры аудита (объем аудита) являлись достаточными для выражения Аудитором мнения о достоверности во всех существенных отношениях Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2013 год и включил указанную информацию в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров.



Банк «Возрождение» (ОАО) в целях повышения эффективности корпоративного управления стремится максимально точно следовать рекомендациям Банка России о современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях, совершенствовать систему самооценки деятельности Совета Директоров Банка, а также повышать качество процедуры оценки.



Следуя лучшей практике корпоративного управления и в рамках постоянно проводимой в Банке работы по совершенствованию качества корпоративного управления, Банк «Возрождение» (ОАО) проводит ежегодную самооценку деятельности Совета Директоров по нескольким критериям. При этом Банк строго придерживается перечня вопросов для проведения оценки состояния корпоративного управления, доведенных до кредитных организаций Письмом Банка России № 119-Т и Письмом Банка России № 11-Т. В опросе принимают участие все члены Совета Директоров с возможностью внесения предложений по повышению эффективности и качества работы Совета. По результатам, представленным Комитетом по кадрам и вознаграждениям по итогам проведенной самооценки, работа Совета Директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров в 2013 году, была признана соответствующей наивысшей оценке.