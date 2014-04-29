Планетарий банка «Возрождение» в Серпухове посетили более 4000 человек!

24 — 27 апреля на площади Владимира Храброго в Серпухове работал передвижной планетарий. Проект вызвал огромный ажиотаж среди местных жителей: серебристый купол, расположившийся в самом центре города, на площади Владимира Храброго, привлекал внимание всех прохожих.



За четыре дня проекта в Серпухове планетарий посетили свыше 4000 жителей города, что в два раза больше предполагавшейся загрузки. Интерес жителей к посещению планетария был настолько велик, что организаторы скорректировали сетку сеансов, и вместо запланированных десяти проводили по 16-17 сеансов ежедневно с 11 утра до 9 вечера.



В будние дни большую часть зрителей составляли школьники, в выходные — родители с детьми различного возраста. В эти дни на площадке перед планетарием работали фотограф и космические аниматоры, игравшие с детьми в различные подвижные и познавательные игры. Фото представлены в фотогалерее на странице проекта planetaroom.ru.



На открытии планетария Председатель Совета депутатов города Серпухов Кузнецов Олег Валентинович поблагодарил банк «Возрождение» за постоянное участие в социально-культурной жизни города.



Начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Римма Валерьевна Карпова отметила, что социальные проекты банка «Возрождение» всегда отличаются масштабностью и практической пользой.



По словам управляющего Серпуховским филиалом банка «Возрождение» Марины Грош, «Серпухов гудит! Мы получаем благодарные отзывы от посетителей планетария. Площадь около ДК „Россия“ светится детскими улыбками, все увлечены праздником. Такого эффекта мы и ждали».



Детей и взрослых поразили невероятные размеры купола и экрана. Многие дети говорили родителям: «К нам в школу тоже приезжал планетарий, но, конечно же, он был намного, намного меньше».



Из отзывов взрослых посетителей, пришедших с детьми:



«Интересные, познавательные фильмы. Узнала для себя много нового».

«Многих фактов, о которых говорится в фильме, не знал сам. Теперь смогу рассказать ребенку».

С пятницы по воскресенье в рамках проекта «Космос на ладони» банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей. В первый день работы планетария организуются сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Следующий город — Воскресенск (15 — 18 мая), затем — Чехов (22 — 25 мая), Дмитров (29 мая — 1 июня) и Электросталь (19 — 22 июня).



Подробнее о проекте «Космос на ладони»: planetaroom.ru.