Банк «Возрождение» провел в Ставрополе семинар по повышению финансовой грамотности

Банк «Возрождение совместно со Ставропольским краевым центром социального обслуживания провел семинар по повышению финансовой грамотности для людей пожилого возраста. Мероприятие прошло в конференц-зале Краевого центра.



Начальник отдела продвижения розничных продуктов Ставропольского филиала банка Светлана Красникова подробно рассказала, как выбрать вклад, который поможет сохранить и приумножить накопления, о преимуществах и возможностях пластиковых карт, уделяя особое внимание правильному и безопасному их использованию. Беседа прошла в непринужденной обстановке и вызвала у присутствующих большой интерес.



«На сегодняшний день в таких мероприятиях, как повышение финансовой грамотности, особенно нуждаются люди пожилого возраста, которые в меньшей мере освоили современные банковские технологии. Мы намерены и дальше проводить подобные мероприятия в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод», — прокомментировала управляющий Ставропольским филиалом банка «Возрождение» Надежда Себелева.