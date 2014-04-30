При поддержке банка «Возрождение» состоялся конкурс «Звезда Подмосковья»

Конкурс профессионального признания рынка недвижимости Московской области «Звезда Подмосковья-2013» состоялся при организационной и спонсорской поддержке банка «Возрождение».



Региональный конкурс профессионального признания «Звезда Подмосковья» учрежден Гильдией риэлторов Московской области в 2005 году. Основная цель конкурса — привлечение внимания общественности Московской области к передовым прогрессивным технологиям ведения бизнеса, укрепление, обоснование и продвижение стандартов практики и этики на рынке недвижимости Московской области, выбор, по мнению самих профессионалов, лучших в определенной сфере деятельности.



«Мы традиционно активно участвуем в ключевых мероприятиях, проходящих на территории Подмосковья — основном регионе присутствия банка „Возрождение“, — рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка „Возрождение“ Евгений Дмитриев. — Мы очень дорожим прочными, доверительными отношениями, сложившимися с Гильдией риэлторов Московской области и высоко ценим инициативу по проведению конкурса риэлторов. Поскольку заинтересованы в активном, цивилизованном развитии подмосковного рынка недвижимости», — отметил Евгений Дмитриев.



В Московской области банк «Возрождение» имеет 717 точек продаж: это 80 офисов, 530 банкоматов и 107 платежных терминалов. Фактически каждый 7-й житель региона получает заработную плату на банковские карты банка.