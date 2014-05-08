Банк «Возрождение» опубликовал данные отчетности по РСБУ за 1 квартал 2014 года

Банк «Возрождение» подвел итоги 1-го квартала 2014 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета.



«В условиях нестабильности финансовых рынков и существенного ослабления рубля против основных валют, мы считаем чрезвычайно важным поддерживать оптимальную структуру баланса в целях сохранения комфортного уровня ликвидных активов и стабилизации ситуации с фондированием для защиты процентной маржи. Стагнация экономики сдерживала расширение кредитного портфеля в корпоративном сегменте и в сегменте потребительского кредитования. В то же время ипотека остается наиболее привлекательным бизнесом для роста», — прокомментировал отчетность Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



Чистая прибыль за отчетный период составила 307,8 млн рублей, что на 57,9% больше, чем годом ранее. За этот же период времени операционный доход до вычета резервов увеличился на 6,4%, достигнув 3,7 млрд рублей. Основным источником роста операционного дохода стало увеличение чистого процентного дохода на 18,3% до 2,5 млрд рублей.



Активы банка составили 206,9 млрд рублей, оставшись на уровне начала года, при этом доля ликвидных активов незначительно сократилась до 17,6%. Кредитный портфель с учетом секьюритизированных ипотечных кредитов населению до вычета резервов* достиг 176,3 млрд рублей, увеличившись на 1,7% за минувшие три месяца и на 6,4% — по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



В структуре портфеля наиболее динамично расширялось кредитование физических лиц: с учетом портфеля секьюритизированных ипотечных кредитов, объем кредитов населению за отчетный период увеличился на 2,5% до 44,1 млрд рублей, прибавив 28,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что выше темпов роста банковского сектора на 2,6 п.п. Рост ипотечного кредитования за отчетный квартал составил 3,5%, в результате чего общая сумма кредитов достигла 30,8 млрд рублей (70% розничного портфеля). Объем корпоративного портфеля в текущем году продемонстрировал положительную динамику 1,4%, что обеспечило его рост до 132,2 млрд рублей.



В отчетном квартале банком произведены отчисления на формирование резервов под возможное обесценение активов в размере 1,3 млрд руб., в том числе по ссудной и приравненной к ней задолженности в размере 1,0 млрд руб. По состоянию на 1 апреля текущего года общая сумма резервов на возможные потери составила 20,7 млрд руб., в т.ч. по ссудной и приравненной к ней задолженности 19,0 млрд рублей.



Начиная с октября 2013 года замедление темпов роста экономики, ослабление рубля и нестабильность в банковском секторе провоцировали отток средств клиентов. Кроме того, в начале года мы увидели традиционное сезонное снижение остатков на карточных счетах в связи с длинными каникулами. В результате объем средств клиентов за период с начала года сократился на 5,1% и составил 157 млрд рублей. При этом опасения касательно обесценения рубля привели к росту розничных депозитов в иностранной валюте на 13% за квартал, а их доля в общем объеме вкладов населения достигла 31,3% с учетом переоценки. Всего снижение объема привлеченных ресурсов розничных клиентов составило 1,4% за квартал до 103,1 млрд рублей, что меньше, чем в среднем по сектору.



Снижение остатков на депозитных счетах клиентов было компенсировано привлечением средств на финансовых рынках. Доля средств, привлеченных на рынке межбанковского кредитования, в обязательствах банка выросла с начала года на 0,8 п.п. и на 1 апреля 2014 года составила 5,6%, или 10,4 млрд рублей, из них 9,2 млрд рублей приходятся на долгосрочные инструменты: фондирование, полученное от МСП Банка, и международное финансирование. Кроме того, по состоянию на конец 1-го квартала 2014 года были привлечены средства Центрального Банка РФ в размере 5,5 млрд рублей под залог ценных бумаг в рамках недельного РЕПО.



Капитал банка, рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, по итогам 1-го квартала 2014 года составил 24,7 млрд рублей, увеличившись за период с начала года на 6,3%, главным образом, за счет капитализации текущей прибыли. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.) по состоянию на 1 апреля 2014 года вырос до 11,6% (+40 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) достиг 9,7% (+90 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 5%.



Обращаем Ваше внимание, что Консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал 2014 года, подготовленная в соответствии с МСФО, будет опубликована 28 мая 2014 года.