Бренд банка «Возрождение» — один из самых дорогих банковских брендов

Банк «Возрождение» в очередной раз подтвердил свой статус одного из ключевых игроков на российском банковском рынке. По результатам исследования, проведенного компанией Brand Finance совместно с BrandLab и Банки.ру, бренд банка вошел в список самых дорогих банковских брендов России.



Brand Finance является ведущим мировым независимым консультантом по оценке стоимости брендов. Совместно с британским журналом The Banker компания c 2007 года публикует топ-500 самых дорогих брендов банков в мире. Рейтинг самых дорогих брендов российских банков выходит впервые при технической поддержке портала Банки.ру и брендингового агентства BrandLab.



В рамках исследования были отобраны и проанализированы 200 российских банков с самой большой капитализацией. Банк «Возрождение» занял 18-е место рейтинга.



Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным ЦБ РФ, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Филиальная сеть насчитывает 143 офиса и 870 банкоматов в 21 регионе России. Банк обслуживает 1,7 млн частных лиц и 63 тыс. корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр услуг, который включает ведение сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные проекты, кредитование юридических и физических лиц, в том числе предоставление ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт.