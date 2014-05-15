Проект «Космос на ладони» уже в Воскресенске!

Уже сегодня в ледовом дворце спорта «Подмосковье» в Воскресенске работает передвижной планетарий банка «Возрождение»! В первый день работы планетария организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города. Вход бесплатный, билеты можно получить в Воскресенском филиале банка по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 34.



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Специально для данного проекта был произведен бескаркасный купол высотой 8,5 метров, площадь сферического экрана — свыше 300 квадратных метров!



В течение года в передвижном планетарии в городах Московской области с пятницы по воскресенье банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. Более 4000 человек уже посетили планетарий, побывайте и Вы!



Также первый этап проекта пройдет в следующих городах: Чехов (22-25 мая), Дмитров (29 мая−1 июня), Электросталь (5-8 июня).



Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru.