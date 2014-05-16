Банк «Возрождение» провел семинар по повышению финансовой грамотности среди пенсионеров г. Волгодонска

Волгодонский филиал банка «Возрождение» совместно с Центром социального обслуживания населения Волгодонска провел семинар по повышению финансовой грамотности среди пенсионеров.



Сотрудники банка «Возрождение» рассказали присутствующим о том, как пользоваться банкоматами и платежными терминалами, что такое банковские вклады и банковские карты, как выбрать вклад, который актуален на данный момент для клиента, что такое капитализация процентов и плавающие процентные ставки и др.



Наличие у многих участников семинара опыта обслуживания в банках Волгодонска сделало диалог более конструктивным: гости задавали вопросы, привязанные к конкретным жизненным ситуациям и задачам, а сотрудники банка предложить готовые решения каждому из участников.



«Опыт проведения подобных встреч показал, что люди пенсионного возраста — активные пользователи банковских услуг, но знаний о том, как применять возможности банков, им не всегда хватает. Совместно с Центром социального обслуживания мы планируем организовать цикл обучающих курсов, которые будут направлены на освещение таких актуальных для населения тем, как размещение денежных средств во вклады через ДБО, безопасность расчётов по банковским картам и другие», — отметила начальник управления розничного обслуживания Волгодонского филиала Марианна Рихтер.