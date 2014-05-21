Более 6 000 человек посетили планетарий банка «Возрождение» в Воскресенске!

С 15 по 18 мая на площади у ледового дворца спорта «Подмосковье» в Воскресенске работал передвижной планетарий банка «Возрождение». Интерес жителей города превзошел все ожидания организаторов — более 6 000 человек посетили проект «Космос на ладони». Сетка сеансов была значительно изменена, чтобы все желающие могли побывать внутри этого большого серебристого купола.



В будние дни большую часть зрителей составляли школьники, в выходные — родители с детьми различного возраста. В эти дни на площадке перед планетарием работали фотограф и космические аниматоры, игравшие с детьми в различные подвижные и познавательные игры. Фото представлены в фотогалерее на странице проекта planetaroom.ru.



С четверга по воскресенье в рамках проекта «Космос на ладони» банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей. В первый день работы планетария организуются сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Следующий город —Чехов (22 — 25 мая). Затем эстафету примут Дмитров (29 мая — 1 июня) и Электросталь (19 — 22 июня).