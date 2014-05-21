Проект «Космос на ладони» банка «Возрождение» скоро в Чехове!

22–25 мая в Чехове, на площади у ледового дворца «Витязь» будет работать передвижной планетарий банка «Возрождение». Вход бесплатный, билеты можно получить в Чеховском филиале банка по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 22.



Проект уже побывал в Серпухове и Воскресенске, где вызвал большой интерес у жителей городов. За время реализации проекта «Космос на ладони» более 10 000 человек уже посетили планетарий, побывайте и Вы!



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Специально для данного проекта был произведен бескаркасный купол высотой 8,5 метров, площадь сферического экрана — свыше 300 квадратных метров!



В течение года в передвижном планетарии в городах Московской области с пятницы по воскресенье банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. В первый день работы планетария будут организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Также первый этап проекта пройдет в следующих городах: Дмитров (29 мая −1 июня), Электросталь (5-8 июня).



Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru.