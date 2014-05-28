В Чехове Планетарий банка «Возрождение» посетили более 5 000 человек!

Планетарий банка «Возрождение» в Чехове посетили более 5 000 жителей! Проект «Космос на ладони» приехал в город 22 мая и работал на площади у ледового дворца «Витязь» до 25 числа.



Проект уже побывал в трех городах Московской области: Серпухове, Воскресенске и Чехове. В общей сложности более 15 000 жителей смогли посетить Планетарий банка «Возрождение» совершенно бесплатно. Не пропустите проект «Космос на ладони» в своем городе! Следующий город, который примет эстафету, — Дмитров (29 мая — 1 июня). Электросталь — последний город первого этапа проекта, Планетарий приедет сюда 5 июня.



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Специально для данного проекта был произведен бескаркасный купол высотой 8,5 метров, площадь сферического экрана — свыше 300 квадратных метров!



В течение года в передвижном Планетарии в городах Московской области с пятницы по воскресенье банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. В первый день работы планетария будут организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru.