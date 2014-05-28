Чистая прибыль банка «Возрождение» за 1-й квартал 2014 года составила 428 миллионов рублей

28 мая 2014 года, Москва: Банк «Возрождение» подвел итоги первого квартала 2014 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.



Активы остались на уровне начала года и составили 210,8 млрд рублей ($5,9 млрд).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился с 1 января 2014 года на 2% до 171,6 млрд рублей ($4,8 млрд).

Операционный доход до вычета резервов вырос на 9,9% до 2,8 млрд рублей ($77 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль за отчетный период составила 428 млн рублей ($12 млн), что на 28,5% выше, чем в первом квартале 2013 года.

«За прошедшие три месяца нам удалось поддержать объем процентного дохода и маржу на уровне удачного в этом отношении четвертого квартала 2013 года. Банк нарастил портфель кредитов в наиболее перспективных и интересных сегментах — СМП и ипотеке, и в ключевом для себя регионе — Москве и Московской области. Несмотря на высокие девальвационные и инфляционные риски, мы сохранили устойчивую позицию по ликвидности, подтвердив надежность выбранной структуры баланса. Благодаря имеющемуся качественному портфелю ценных бумаг и кредитов, мы обладаем широкими возможностями по использованию инструментов рефинансирования, которые могут быть при необходимости использованы для расширения активных операций», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



Объем валюты баланса банка в течение отчетного квартала практически не изменился, сохранившись на уровне начала года, и составил 210,8 млрд рублей. Доля работающих активов в его структуре выросла за прошедшие 3 месяца на 2,1 п.п. до 82%, отражая опережающий рост чистого кредитного портфеля (+2,6 млрд рублей) и портфеля ценных бумаг (+1,3 млрд рублей). При этом доля ликвидных активов на конец периода составила 18,3%, что соответствует установленным целевым показателям. Отношение кредитов до вычета резервов к депозитам выросло до 112% на 1 апреля 2014 года на фоне оттока клиентских средств, составившего за квартал 8,4 млрд рублей.



Кредитный портфель до вычета резервов вырос с начала года на 2% до 171,6 млрд рублей благодаря расширению целевых бизнес-сегментов банка — кредитования МСП (+2,4 млрд рублей) и ипотеки (+1,1 млрд рублей). Корпоративный кредитный портфель прибавил за прошедшие три месяца 1,7% до 127,8 млрд рублей за счет роста кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, увеличившихся за квартал на 3,2% до 75,6 млрд рублей. Их доля в корпоративном портфеле достигла 59,2% по сравнению с 58,4% на начало года. Объем кредитов крупнейшим корпоративным клиентам сохранился на уровне начала года и составил 51,6 млрд рублей.

Кредитование физических лиц расширилось на 2,8% до 43,9 млрд рублей, а его доля в общем кредитном портфеле составила 25,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель кредитов населению прибавил 30,6%, опережая динамику банковского сектора, зафиксированную на уровне 26,3%, по данным Банка России. В розничном кредитном портфеле приоритетным продуктом остается ипотека с долей в 70%. Так, ипотечные кредиты выросли за квартал на 3,7% до 30,6 млрд рублей. Ввиду эскалации рисков замедления экономики банк сдерживал рост потребительского кредитования. В результате объем потребительских кредитов, автокредитов и кредитов по банковским картам остался на уровне начала года, составив в совокупности на 1 апреля 2014 года 13,2 млрд рублей.



Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 7,7% по сравнению с 7,4% в начале года. Некоторый рост объема просроченной задолженности на 0,7 млрд рублей обусловлен, в основном, увеличением задолженности, просроченной менее 30 дней, в розничном сегменте и задолженности, просроченной менее 90 дней, в сегменте малого и среднего бизнеса.

В 1-м квартале 2014 года банк отчислил в резервы 0,9 млрд рублей, основная часть этой суммы пришлась на досоздание резерва по крупному кредиту, вышедшему на просрочку в 2013 году. В результате стоимость риска за отчетный период составила 2,1%. Банк сумел обеспечить полное покрытие резервами всей проблемной задолженности. Для кредитов, по которым хотя бы один платеж просрочен свыше 1 дня, а также обесцененных, но непросроченных кредитов уровень покрытия резервами достиг 100,6%, а для кредитов, просроченных свыше 90 дней — 116%.



Средства клиентов на 1 апреля 2014 года составили 153,1 млрд рублей, снизившись за квартал на 5,2%. В 4-м квартале 2013 года нам удалось стабилизировать ситуацию с оттоком клиентских средств, вызванную опасениями клиентов в отношении стабильности банковской системы и ужесточением политики регулятора. Тем не менее, на фоне ухудшения макроэкономических показателей, усиления рисков девальвации рубля и роста инфляции в начале 2014 года, отрицательная динамика возобновилась. Наиболее существенно это затронуло рублевую составляющую депозитов и расчетных счетов корпоративных клиентов, которые сократились с начала года на 18,4% и 7,5% соответственно. Общая доля текущих счетов в клиентских средствах составила 29,1%. Средства физических лиц снизились в отчетном периоде на 1,5% (в среднем по сектору сокращение составило 2,3%) до 104,5 млрд рублей, в основном, в связи с традиционным сезонным сокращением остатков на карточных счетах (-3,1 млрд рублей) по причине длинных новогодних каникул. Розничные вклады выросли за квартал на 1,8% до 88,8 млрд рублей, главным образом за счет валютной составляющей. Опасения касательно обесценения рубля привели к росту розничных депозитов в иностранной валюте на 3,4% за квартал без учета переоценки, при этом их доля в общем объеме розничных вкладов достигла 31%.



Для компенсации оттока клиентских средств банк использовал инструменты финансового рынка. Так, объем средств других банков увеличился за прошедшие три месяца на 6,9 млрд рублей за счет привлечения под залог ценных бумаг в рамках недельного РЕПО средств Банка России в сумме 5,5 млрд рублей, а также привлечения на рынке межбанковского кредитования средств в сумме 1,4 млрд. На отчетную дату доля средств других банков в пассивах достигла 8,5%, что соответствует 15,9 млрд рублей.



Портфель ценных бумаг на 1 апреля 2014 года составил 13,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 11,1%. Большая часть портфеля ценных бумаг банка представлена квази-суверенными и суверенными краткосрочными облигациями из ломбардного списка Банка России, что обеспечивает банку широкие возможности по использованию инструментов рефинансирования.



Объем выпущенных облигаций, обеспеченных закладными, вырос на 2,6 млрд рублей до 6,4 млрд рублей в связи с завершением в марте 2014 года второго этапа третьей сделки по секьюритизации ипотечного кредитного портфеля. Транш «А» на общую сумму 3,0 млрд рублей был размещен путем открытой подписки на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ», а транш «Б» на общую сумму 0,45 млрд рублей, размещенный путем закрытой подписки, был приобретен банком «Возрождение».



Капитал банка, рассчитанный в соответствии со стандартами Базель III и инструкциями Банка России, по итогам 1-го квартала 2014 года составил 24,7 млрд рублей, увеличившись за период с начала года на 6,3%, главным образом, за счет капитализации текущей прибыли. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.) по состоянию на 1 апреля 2014 года вырос до 11,6% (+40 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) достиг 9,7% (+90 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 5%.



Процентные доходы банка в первом квартале 2014 года выросли на 1,2% по сравнению предыдущим кварталом и достигли 5,1 млрд рублей, в основном, за счет увеличения потока процентных платежей по розничному бизнесу в результате расширения объемов кредитования. Процентные расходы в квартальном соотношении прибавили 4,8% до 2,5 млрд рублей за счет роста расходов по вкладам физических лиц на 3,2% до 1,5 млрд рублей. Данная динамика отражает повышение ставок по ряду депозитных продуктов, средняя стоимость которых выросла по сравнению с предыдущим периодом на 30 б.п. до 7%. В результате чистый процентный доход снизился за квартал на 2,1% до 2,6 млрд рублей. В годовом соотношении чистый процентный доход увеличился на 18,9%.

На фоне опережающей динамики стоимости фондирования, составившей 5,3% (+33 б.п. за квартал), по сравнению с увеличением доходности чистых работающих активов до 11,9% (+3 б.п. за квартал) чистый процентный спред в 1-м квартале несколько сузился до 6,59% (-29 б.п. за квартал). При этом, благодаря более высокой доле работающих активов, чистая процентная маржа в расчете на средние активы осталась на уровне 4 квартала 2013 года и составила 4,9%, что превышает целевой показатель текущего года, установленный на уровне 4,5%.



Непроцентный доход увеличился на 1,7% в первом квартале 2014 года и достиг 1,1 млрд рублей, а его доля в операционном доходе до вычета резервов составила 29%. При этом чистый комиссионный доход несущественно снизился до 0,9 млрд рублей (2,6% за квартал). Прочий операционный доход банка в отчетном периоде увеличился на 114 млн рублей по сравнению с предыдущим кварталом за счет реализации части непрофильных активов с прибылью.



Операционные расходы снизились в квартальном соотношении на 9,5% до 2,2 млрд рублей, главным образом, за счет сокращения расходов на персонал и хозяйственных расходов, традиционно высоких в 4-м квартале 2013 года. Коэффициент отношения затрат к доходам составил 60%, оставшись на уровне 1-го квартала 2013 года.



Операционная прибыль банка до вычета резервов в 1-м квартале выросла на 15,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 1,5 млрд рублей благодаря сокращению операционных расходов. Однако более высокий уровень отчислений в резервы привел к снижению чистой прибыли на 40,9% в квартальном соотношении до 428 млн рублей. Тем не менее, благодаря уверенной динамике операционного дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 28,5%. Рентабельность собственных средств в 1-м квартале 2014 года составила 7,6%, что на 1,2 п.п. выше, чем годом ранее.