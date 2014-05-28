Банк «Возрождение» снизил ставки по потребительским кредитам

Банк «Возрождение» улучшил условия потребительского кредитования. Снижены на 2-2,5% ставки по необеспеченным кредитам и кредитам под поручительство. Увеличена максимальная сумма необеспеченного кредита c 750 тыс. до 1 млн рублей.



При оформлении личного страхования ставка по кредиту под поручительство теперь составляет от 15,25%, по необеспеченному кредиту — от 15,5% годовых в рублях. «Традиционно ключевой сегмент заемщиков для нас — это зарплатники. То есть те, кто получает заработную плату на карты нашего банка, кого мы хорошо и давно знаем. Для этой категории клиентов мы предлагаем наиболее привлекательные ставки, — прокомментировал начальник департамента розничного бизнеса банка „Возрождение“ Евгений Дмитриев. — Кроме того, мы готовы предложить преференции по ставкам заемщикам с положительной кредитной историей, сотрудникам бюджетных предприятий и компаний наших партнеров».



Потребительское кредитование является одним из приоритетных в развитии розничного бизнеса банка «Возрождение». На сегодняшний день у банка более 48 тысяч заемщиков по потребительским кредитам.



Необеспеченный кредит банка «Возрождение» — это кредит без залога и поручителей. Выдается на любые цели. В рублях сумма кредита может составить до 1 млн рублей на срок до 5-ти лет. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Досрочное погашение — без штрафов и комиссий. Банк также выдает необеспеченный кредит в долларах США и евро по ставке от 9% годовых на срок до 3-х лет, суммой до 30 тыс. долларов США или 20 тыс. евро.



В банке действуют и другие программы потребительского кредитования, в рамках которых возможно получение кредита суммой до 10 млн рублей. С подробными условиями предложений банка «Возрождения» можно познакомиться на официальном сайте банка.