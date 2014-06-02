Удачные покупки с Visa перед отпуском

В преддверие периода летних отпусков банк «Возрождение» предлагает своим клиентам — держателям карт Visa «Весь мир с тобой» уникальную возможность накопить больше бонусных миль и использовать их для существенной экономии расходов при планировании будущего отдыха.



C 1 июня 2014 года по 31 августа 2014 года совершайте свои ежедневные покупки банковской картой Visa банка «Возрождение» «Весь мир с тобой» и получите в подарок повышенное начисление бонусных миль:



4 000 бонусных миль за транзакции по картам Visa Gold «Весь мир с тобой» на общую сумму от 20 000 рублей;

6 000 бонусных миль за транзакции по картам категории Visa Platinum «Весь мир с тобой» на общую сумму от 30 000 рублей.

Помимо бонусных миль держатели карт получат основные мили, а новым клиентам будут также начислены приветственные мили. Все начисленные мили можно использовать для бронирования туристических услуг на сайте iGlobe.ru.



Если у вас еще нет карты «Весь мир с тобой» — не упустите возможность ее оформить в любом из офисов банка «Возрождение» или оставьте заявку на сайте банка.