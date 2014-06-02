Банк «Возрождение» принял участие в конференции, организованной Московской областной Думой

26 мая в России отмечался День российского предпринимательства. В рамках празднования в Московской областной Думе состоялась научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства Московской области и банковские механизмы его поддержки».



На конференции с презентацией выступила начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Ирина Семенова. В ее презентации нашел отражение обширный опыт банка по работе с малым и средним бизнесом, на основе которого был предложен комплекс мер по оптимизации механизмов господдержки МСП в Московской области — ключевом для бизнеса банка регионе.



«Банк „Возрождение“ находится в тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями инфраструктуры поддержки МСП во всех 19 регионах своего присутствия. Являясь одним из лидеров рынка по кредитованию МСП, банк входит в состав многочисленных рабочих групп, участвует в разработке и внедрении новых механизмов господдержки, а также имеет большой практический опыт по их реализации. Свою миссию в Московской области банк видит в том, чтобы, опираясь на наработанную эффективную практику и свой богатый опыт, содействовать оптимизации механизмов и инфраструктуры господдержки МСП в Подмосковье», — подчеркнула начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Ирина Семенова.