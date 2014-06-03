Банк «Возрождение» выступил одним из организаторов семинара «Инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства» в Ростове-на-Дону

28 мая в Торгово-промышленной палате Ростовской области (Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40А 4 этаж) состоялся информационный семинар «Инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)». Мероприятие было организовано Представительством Внешэкономбанка в Южном федеральном округе совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области и банком «Возрождение».



Семинар был посвящен новым возможностям развития бизнеса, которые появляются у малого и среднего бизнеса благодаря комплексу мер господдержки. Участники семинара поделились практическим опытом реализации инвестиционных проектов с использованием различных инструментов и механизмов поддержки.



Ключевой темой для обсуждения на семинаре стали кредитные продукты «ФИМ Целевой» и «МСП — Маневр», которые реализует банк «Возрождение» в рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк». Данные продукты направлены на финансирование инвестиционных проектов и позволяют субъектам МСП получать долгосрочные кредиты сроком до 7 лет в сумме до 150 млн рублей по ставке не выше 12,25% годовых.



«На сегодняшний день условия предоставления продуктов „ФИМ Целевой“ и „МСП — Маневр“ не имеют аналогов на рынке кредитования МСП. Мы рады, что благодаря успешному опыту Ростовского филиала банка „Возрождение“ по взаимодействию с МСП Банком, особенно в части кредитования инвестиционных проектов, предприятия Ростовской области имеют возможность в полной мере использовать данные инструменты для развития своего бизнеса», — отметил Заместитель Директора Представительства ВЭБа в РО Крашенинников Герман Анатольевич.



В ходе семинара ростовских предпринимателей также ознакомили с действующей на территории региона программой по субсидированию фактических затрат и комплексом обеспечительных инструментов господдержки, направленных на решение вопроса нехватки залога у предприятий при получении банковского кредита.



«В случае, если предприятие испытывает дефицит ликвидного обеспечения, идеальным решением являются поручительство Гарантийного фонда Ростовской области и банковская гарантия МСП Банка (если стоимость проекта превышает 100 млн рублей), так как это оперативно, доступно и выгодно для бизнеса. Банк „Возрождение“ охотно принимает данные виды обеспечения в качестве ликвидного залога в размере до 50% основного долга по кредиту, что позволило многим нашим клиентам получить финансирование в необходимом объеме на комфортных условиях», — отметила управляющий Ростовским филиалом банка «Возрождение» Яна Гамалей.



В заключение семинара Яна Гамалей отметила, что одна из ключевых миссий банка состоит в том, чтобы своевременно доводить до клиентов весь спектр возможностей господдержки МСП. Сегодня с помощью банка «Возрождение» предприниматели Ростовской области получают доступное долгосрочное финансирование, решают вопросы дефицита ликвидного залога, а также участвуют в программах субсидирования фактически понесенных затрат на развитие бизнеса.