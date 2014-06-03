Банк «Возрождение» открыл новый офис в г. о. Химки

Открылся новый офис Химкинского филиала банка «Возрождение» по адресу: Московская область, г. о. Химки, ул. Машинцева, д.5, строение 1. Новый формат позволит на более качественном и современном уровне обслуживать клиентов.



В Химках банк «Возрождение» представлен с 1999 г., пользуется большим доверием клиентов, сотрудничает с Администрацией г. о. Химки. Осуществляет обслуживание муниципального контракта на оказание банковских услуг для обеспечения финансовой деятельности Финансового управления администрации г. о. Химки и 158 муниципальных организаций и предприятий.



В Химкинском филиале банка «Возрождение» обслуживается более 1 300 корпоративных клиентов, более 50 000 частных клиентов. В Химках установлено 20 банкоматов и по 1 банкомату в Лобне и в Долгопрудном.



В новом офисе установлен современный банкомат с функцией приема наличных, две «темпокассы» с совмещением функций операциониста и кассира, позволяющие осуществлять операции при одновременной работе с денежной наличностью, оборудованы четыре кассовые кабины, позволяющие сохранять конфиденциальность операций.



Ожидается введение электронной очереди, которая позволит обслуживать клиентов более комфортно.



Офис Химкинского филиала осуществляет весь спектр банковских операций.



Обслуживание юридических лиц:

- расчетно-кассовое обслуживание;

- дистанционно-банковское обслуживание;

- кредитование;

- привлечение ресурсов;

- все виды банковских гарантий;

- таможенные карты;

- факторинг;

- эквайринг;

- зарплатные проекты.



Обслуживание физических лиц:

- оформление вкладов;

- обмен валюты (доллары и евро);

- потребительское кредитование;

- автокредитование;

- ипотека;

- сейфовые ячейки;

- выпуск и обслуживание международных карт Visa и Mastercard, в т.ч. c функцией бесконтактной оплаты PayWave (дебетовых и кредитных);

- специальные условия по выпуску карт для пенсионеров.