Рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила рейтинги банка «Возрождение»

Сегодня Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s опубликовала результаты пересмотра состояния российских банков. Для ряда банков долгосрочные рейтинги были сохранены на прежнем уровне, однако прогноз был снижен со «Стабильного» на «Негативный». Так, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Возрождение» подтверждены на уровне «ВВ-/В», а рейтинг по национальной шкале — на уровне «ruAА-», прогноз изменен на «Негативный».



«Изменение прогноза по рейтингам банка „Возрождение“ отражает тот факт, что банку, возможно, придется работать в более сложных условиях в результате ухудшения операционной среды, в частности показателей прибыльности, ликвидности и кредитного риска», отметил Сергей Вороненко, заместитель директора Службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s.



«Мы понимаем, что в текущей рыночной ситуации пересмотр прогнозов по рейтингам, прежде всего, является отражением нарастания рисков в банковской системе в целом. Однако с учетом двадцатилетней истории и нескольких успешно пережитых кризисов мы накопили значительный опыт работы в условиях неблагоприятной финансовой среды. Со своей стороны мы традиционно придерживаемся консервативной политики управления рисками, предпринимая все необходимые действия для обеспечения развития нашего бизнеса и бизнеса наших клиентов. Мы поддерживаем в балансе высокую долю ликвидных активов — по данным отчетности за 1 квартал по МСФО она составила более 18%, надежную позицию по капиталу — 11,6% согласно стандартам Базеля III, и постоянно совершенствуем кредитную политику с целью сохранения качества и роста диверсификации портфеля выданных кредитов», — прокомментировал рейтинговые действия Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».