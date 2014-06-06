Алексей
("Возрождение")
06.06.2014 12:10
Изменение в графике работы Дополнительного офиса № 5 в г. Химки
Уважаемые клиенты!
Сообщаем об изменениях в графике работы Дополнительного офиса № 5 Химкинского филиала банка «Возрождение», расположенного по адресу: г. Химки, ул. Лавочкина, д.13, корпус 1, помещение 9.
06 июня 2014г. обслуживание клиентов в Дополнительном офисе № 5 Химкинского филиала осуществляется согласно режиму, приведённому в таблице:
Приём платежей
09:00 — 13:00
Обмен валют
09:00 — 13:00
Банковские переводы
09:00 — 13:00
Переводы Western Union
09:00 — 13:00
Вкладные операции
09:00 — 13:00
Кредитование физ. лиц
09:00 — 13:00
Банковские карты
09:00 — 13:00
07 июня 2014г. обслуживание клиентов в Дополнительном офисе № 5 осуществляться не будет.
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