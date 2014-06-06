Изменение в графике работы Дополнительного офиса № 5 в г. Химки

Уважаемые клиенты!



Сообщаем об изменениях в графике работы Дополнительного офиса № 5 Химкинского филиала банка «Возрождение», расположенного по адресу: г. Химки, ул. Лавочкина, д.13, корпус 1, помещение 9.



06 июня 2014г. обслуживание клиентов в Дополнительном офисе № 5 Химкинского филиала осуществляется согласно режиму, приведённому в таблице:



Приём платежей

09:00 — 13:00

Обмен валют

09:00 — 13:00

Банковские переводы

09:00 — 13:00

Переводы Western Union

09:00 — 13:00

Вкладные операции

09:00 — 13:00

Кредитование физ. лиц

09:00 — 13:00

Банковские карты

09:00 — 13:00

07 июня 2014г. обслуживание клиентов в Дополнительном офисе № 5 осуществляться не будет.