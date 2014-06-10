Банк «Возрождение» стал лауреатом конкурса «Золотой Меркурий»

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялось чествование лауреатов престижной региональной бизнес-премии «Золотой Меркурий». В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства Ставропольского края, президент ТПП СК, сопредседатель Совета Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представители делового сообщества края.



Банк «Возрождение» стал лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «За вклад в формирование позитивного делового имиджа России». Президент Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец вручил Управляющему Надежде Себелевой статуэтку мифологического бога торговли, символизирующую стабильность и процветание, а также диплом с правом использования эмблемы конкурса в СМИ как доказательство высокого качества предоставляемых услуг. У входа в актовый зал Торгово-промышленной палаты, где проходило награждение лауреатов, была размещена рекламная продукция банка, которую раздавали консультанты.



В церемонии приняли участие более 40 руководителей предприятий и компаний Ставрополья по нескольким номинациям: «Лучшее малое предприятие в сфере строительства», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции», «Лучшее малое предприятие в инновационной деятельности», «Лучшее предприятие-экспортер».