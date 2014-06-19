Банк «Возрождение» провел в Нижнем Новгороде детский творческий фестиваль «Дети в городе!»

11 июня 2014 г. в сквере на площади Горького при поддержке администрации Нижнего Новгорода и администрации Нижегородского района прошел детский творческий фестиваль «Дети в городе!», приуроченный ко Дню города.



Целью данного мероприятия было привлечь внимание детей и их родителей к деятельности учреждений дополнительного детского образования в области искусства и спорта в Нижнем Новгороде и просто подарить детям праздник. В фестивале приняли участие около двухсот детей из школ Нижегородского района.



Все, кто пришел в этот день на площадь, смогли принять участие в увлекательной программе и увидеть выступления танцевальных и спортивных коллективов. Началом фестиваля стало зажигательное выступление детской эстрадно-вокальной студии «Кнопочки», и несмотря на то, что сразу после выступления пошел дождь, на созданном ребятами праздничном настроении это никак не сказалось. В шатрах проходили мастер-классы краеведческого центра «Истоки» и галереи рукоделия «Незабудка», где дети познакомились с техниками декупажа, лепки из теста, бумагопластики, а также сделали необычную куклу своими руками. Не переставал удивлять пришедших музей занимательных наук «Кварки». В начале праздника гостям был показан фильм о нашей планете в специальном передвижном кинотеатре. Но особый восторг и шквал эмоций вызвало «азотное шоу», показанное участникам праздника сотрудниками музея. Много сюрпризов подготовила в этот день детская студия «Ералаш», в ситуативных играх которой школьники принимали участие и получали подарки. Нижегородский клуб спортивных единоборств «Сёгун» продемонстрировал спортивные достижения своих учеников. Ребята постарше состязались в поединках по настольным играм от компании «Хоббидэй». Завершением фестиваля стал конкурс рисунка на тему «Город моей мечты». Малыши, дети постарше и их воспитатели в качестве группы поддержки с увлечением рисовали город, в котором они хотели бы жить. Ребята рисовали цветы и деревья, радугу и небо, машины и дома, Чкаловскую лестницу, стрелку реки «Оки» и «Волги», даже будущий футбольный стадион — и, конечно, свою семью и друзей. Все команды были награждены призами и сувенирами, но победила работа школы № 3, учащиеся которой получили большой красочный торт в виде палитры художника.



Мастер-классы и показательные выступления ребят не оставили равнодушным никого: многие гости праздника выразили желание завтра же пойти заниматься в кружки и секции. Гостей праздника — детей и их родителей — угощали сладкой ватой, дарили воздушные шарики. На площади постоянно раздавался детский смех, музыка и песни. А ведь если ребенок смеется, значит, праздник удался, ведь детская улыбка — это самое лучшее, что есть в нашей жизни.