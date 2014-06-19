Подольск одним из первых сможет оценить преимущества использования Единой транспортной карты в МО — оператором пилотного проекта выступает MAYKOR

MAYKOR, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта — протестировать в реальных условиях работу системы безналичной оплаты проезда в Московской области. Партнером в проекте выступает Банк «Возрождение».



Проект реализуется при поддержке министерства транспорта Московской области, министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, ГУП МО «Мострансавто», ГКУ «ЦБДДМО», согласно постановлению Правительства МО «О создании системы обеспечения безналичной оплаты проезда Московской области «Единый транспортный билет Московской области».



Как оператор проекта MAYKOR создал всю необходимую инфраструктуру для обеспечения безналичной оплаты проезда на 22 автобусных маршрутах города Подольска (5,18, 44, 25, 49, 62, 1051,1026, 1034, 1033, 1047, 1041). В рамках «пилота» выпущено более 3000 единых транспортных карт «Вездеход», приобрести которые можно в 25 пунктах — непосредственно на автобусных остановках, в кассах «Мострансавто», а также в кассе или через платежный терминал Подольского филиала банка «Возрождение». Для этих целей в пунктах установлено специальное оборудование, в том числе вендинговые аппараты, работающие круглосуточно.



Во время пилотного проекта Единую транспортную карту можно получить бесплатно, пополнив ее на 150 рублей. Максимальная сумма, на которую можно пополнить карту, составляет 3 тысячи рублей. Всем обладателям карты на каждую поездку предоставляется скидка от стандартной стоимости проезда в размере 25%. Единая транспортная карта имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа, а также от некорректных списаний.



Кондукторы рейсов оснащены специальными терминалами, которые принимают Единую Транспортную карту и банковские карты Visa c функцией бесконтактной оплаты Рay Wave. Исключение наличного оборота повышает финансовую дисциплину и позволяет экономить средства транспортным предприятиям на инкассацию и обработку наличности.



В проекте была использована экспертиза MAYKOR в области мониторинга и контроля транспорта: установлено специальное транспортное оборудование ГЛОНАСС на автобусах, участвующих в пилоте, а также 8 информационных табло на автобусных станциях. Благодаря этому пассажиры смогут увидеть время прибытия автобуса с точностью до минуты.



«В этом проекте мы не стали ограничиваться только базовыми элементами системы безналичной оплаты, а дополнили ее информационными табло, уличными „бескассирными“ терминалами, в которых можно пополнить баланс карты в любое время суток, задействовали инфраструктуру и многолетний опыт работы в Московской области нашего партнера — банка „Возрождение“, чтобы предоставить пассажирам действительно удобный и высокотехнологичный сервис для приобретения и пополнения карты. Кроме того, мы не пошли по пути объединения транспортной карты и банковской, поскольку хотим предоставить пассажирам возможность выбора. Наша цель — представить комплексную систему, которая сделает более комфортным использование общественного транспорта для пассажиров, а для организаций, обеспечивающих транспортное сообщение, станет источником информации о пассажиропотоке», — рассказал Антон Лихачев, вице-президент MAYKOR по стратегии и развитию бизнеса.



«Банк „Возрождение“ активно участвует в проекте внедрения ЕТК на территории Подмосковья в тесном партнерстве с компанией MAYKOR. Московская область исторически является зоной наших стратегических интересов, поэтому мы поддерживаем широкомасштабный социальный проект, каким является перевод оплаты общественного транспорта на безналичный способ. Уверена, что данный проект позволит жителям Подмосковья минимизировать затраты на транспорт, одновременно предоставляя им качественный и высокотехнологичный сервис по оплате проезда, в том числе с использованием инфраструктуры банка в Московской области», — прокомментировала Людмила Гончарова, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



Пилот продлится до 17 июля 2014 года. Лучшие технологические решения будут использованы для внедрения системы безналичной оплаты проезда на территории всей Московской области.



Оставить отзывы о работе системы пассажиры могут по телефону горячей линии 8 (495) 134 04 40, через Твиттер — аккаунт (@ETBMO, хештег #единыйбилетмо) или на странице проекта в Facebook (www.facebook.com/etbmo).