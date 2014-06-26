Летнее предложение по ипотеке от банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» улучшил условия ипотечного кредитования. При покупке недвижимости на вторичном рынке ставка по кредиту составит от 12,5%, новостройки — от 13% годовых в рублях.



Для желающих купить квартиру или апартаменты на вторичном рынке жилья действует специальное предложение «Квартира 2014». Сумма кредита может составить до 15 млн рублей для заемщиков Московского региона и Санкт-Петербурга и до 5 млн рублей для клиентов иных регионов. Размер первоначального взноса: от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости для квартир, от 30% — для апартаментов. Ставка кредитования — от 12,5% годовых в рублях. Специальное предложение действительно до 31 июля 2014 года.



При покупке квартиры-новостройки банк предлагает кредит по сниженным ставкам «Квартира-новостройка 2014». Если покупка квартиры оформляется по договору долевого участия, ставка составит от 13%, если по предварительному договору — от 15% годовых в рублях. При этом ставка не зависит ни от размера первоначального взноса, ни от срока кредитования. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей для Московского региона и Санкт-Петербурга и 5 млн рублей для иных регионов. Первоначальный взнос — от 10% для квартир, от 30% — для апартаментов.



С подробными условиями предложений банка «Возрождения» можно познакомиться на официальном сайте банка.