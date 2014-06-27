Итоги годового Общего собрания акционеров

Состоялось Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ОАО), на котором были подведены итоги работы за 2013 год.



Собрание признало удовлетворительными финансовые результаты деятельности банка, утвердив годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и приняв решение о распределении прибыли.



Общее собрание акционеров установило дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 8 июля 2014 года. Было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 5% и по привилегированным именным акциям — в размере 20% от номинальной стоимости акции. Общая сумма составит 14 463 357рублей.



«Несмотря на то, что прошедший год был очень непростым с точки зрения управления рисками, банк вновь подтвердил жизнеспособность выбранной нами стратегии. В 2013 году банк сохранил уровень операционного дохода и увеличил капитал на 8% до 22,4 млрд рублей. Главной движущей силой дальнейшего развития банка должны стать последовательное развитие информационных технологий, активное продвижение дистанционных каналов банковского обслуживания и следующее за ними повышение операционной эффективности бизнес-модели. При этом наш банк всегда отличало, и будет отличать в будущем, — внимательное отношение к клиентам и высокий уровень персонального сервиса для каждого, кто приходит в наши офисы», — отметил Председатель Совета Директоров банка Дмитрий Орлов.



По итогам работы, проведенной Советом Директоров и его Комитетами, Собранием было принято решение о выплате вознаграждения Председателю Совета Директоров, независимым директорам и неисполнительным членам Совета Директоров. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров банка, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) вознаграждение за участие в работе Совета Директоров не выплачивается.



В связи со значительными изменениями в действующем законодательстве в части процедуры проведения Общего собрания акционеров, компетенции Совета Директоров, критериев независимости, а также конкретизации требований к квалификации и деловой репутации руководителей кредитных организаций Общим собранием акционеров утверждены изменения в Устав и документы, регламентирующие деятельность органов управления банка.



Собранием был избран Совет Директоров банка, при этом в его составе по сравнению с прошлым годом изменений не произошло.



Общее собрание акционеров избрало Ревизионную комиссию, состав которой по сравнению с предыдущим годом не изменился, а также приняло решение об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.



В качестве Аудитора банка утверждена компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», один из мировых лидеров на рынке аудиторских услуг.



После завершения годового Общего собрания акционеров состоялось первое заседание нового состава Совета Директоров. Председателем Совета Директоров был избран Дмитрий Орлов, Заместителем Председателя Совета Директоров — Отар Маргания.



Советом Директоров были утверждены персональные составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Также Совет Директоров рассмотрел проект плана работы Совета на период до следующего годового Общего собрания акционеров.