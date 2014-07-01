Расплачивайтесь картой Visa банка «Возрождение» и получайте призы!

Банк «Возрождение» принимает участие в новой маркетинговой кампании платежной системы Visa «Расплачивайся картой Visa и получай призы!»



В период проведения акции с 12 июня по 6 июля 2014 года расплачивайтесь картой в ТРЦ «Европейский», предъявляйте чеки в Центре выдачи призов и получайте гарантированный сувенир - брелок или пляжное полотенце с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA!



Подробнее об организаторе акции, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения смотрите на сайте visa.com.ru.