Алексей
("Возрождение")
02.07.2014 09:42
Основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова поздравляют с Днем рождения
Сегодня — День рождения основателя банка «Возрождение», Председателя Совета Директоров Дмитрия Орлова. Свои поздравления в адрес Дмитрия Львовича направили:
Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев
Дорогой Дмитрий Львович!
Примите мои самые искренние поздравления с Вашим днем рождения. На протяжении многих лет знаю Вас как человека целеустремленного, высочайшего профессионала, влюбленного в свое дело. Ваши опыт, знания, организационный и управленческий талант снискали заслуженное уважение коллег и являются образцом для молодого поколения финансистов России. Очень ценю Вас за человеческие качества: чуткость, душевное тепло, умение поддержать советом и делом, чувство юмора и крепость духа. Желаю Вам, дорогой друг и товарищ, здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть Ваша жизнь будет насыщена творчеством, созидательной энергией, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!
Российская газета, 2 июля 2014
Академик Л.А.Бокерия:
2 июля — большой праздник для очень многих людей разных интересов,
специальностей и даже национальностей. Это потому, что круг твоих
близких, друзей и просто знакомых необычайно широк. Ты умный и
неравнодушный человек. У тебя замечательная семья. У тебя всегда есть
силы и желание откликнуться на проблему другого человека, если
ты чувствуешь, что есть хоть малейший шанс для её решения. Это
качество у тебя совершенно точно от родителей и, естественно, из
личного опыта. Ты всегда спешишь делать добро. Ты настоящий
сухумчанин, в том числе и по этому параметру. Желаю тебе крепкого
здоровья и благополучия, а твоим детям и внукам — быть похожими на
тебя. Такими, как Дмитрий Львович Орлов, и прирастает наша земля.
Газета «Коммерсант», 2 июля 2014
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